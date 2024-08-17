Mastercard, Personel Sayısını Yüzde 3 Azaltıyor: Yaklaşık 1000 Çalışan Etkilenecek

Mastercard, Personel Sayısını Yüzde 3 Azaltıyor: Yaklaşık 1000 Çalışan Etkilenecek
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 17-08-2024 10:21

ABD merkezli finansal hizmetler devi Mastercard, küresel yeniden yapılanma planı kapsamında personel sayısını yüzde 3 oranında azaltma kararı aldı. Şirket sözcüsünün yaptığı açıklamada, organizasyonel değişikliklerin büyümeyi hızlandırmak ve uzun vadeli fırsatları desteklemek amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Bu süreçte, bölge ve işletmeler yeniden düzenlenerek kaynaklar büyüme alanlarına yeniden dağıtılacak.

Değişikliklerin personelin yüzde 3'ünü etkileyeceği belirtilirken, etkilenen çalışanlara üçüncü çeyrekte bildirimlerin yapılması ve destek sağlanması planlanıyor. ABD basını, işten çıkarmalardan yaklaşık 1000 personelin etkileneceğini bildiriyor. Mastercard'ın bu adımla stratejik hedeflerine ulaşmayı ve uzun vadede daha etkili bir operasyon yapmayı hedeflediği vurgulanıyor.

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