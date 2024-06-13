Marmaris'i “Valide Sultan” mı Yönetiyor ?

Marmaris'te son dönemde yaşanan olaylar, belediye başkanı Acar Ünlü'nün yönetim tarzını yeniden tartışmaya açtı. Peki, gerçekten Marmaris'i kim yönetiyor? Belediye başkanı Acar Ünlü mü, yoksa annesi Şennur Ünlü mü ?

Hanedanlık Devri mi Başladı ?

Herkesin bildiği gibi uzun yıllar Şennur Ünlü ve Ali Acar, iki kardeş olarak sahildeki ve Marmaris’in merkezindeki birçok otelde işletmecilik yapıyorlardı. Ancak Ali Acar 2004 yılında birden politikaya soyundu ve üç dönem belediye başkanlığı yaptı. Aynı dönemde ise, Şennur Ünlü’nün eşi (Şimdiki belediye başkanı Acar Ünlü’nün babası) Muhammet Ünlü de Marmaris’in sevdiği saydığı ve “evlerimizin iğnecisi” olarak tanınan mütevazi bir sağlıkçı iken, birden, kendini Armutalan Belde Belediye Başkanı olarak buldu. Hatta bu her iki başkanlık seçimlerinden sonra o günlerde herkes, “artık belediyeleri Şennur idare eder” diye konuşmaya başlamıştı. Halkla ilişkileri çok iyi yönettiği bilinen Şennur Ünlü ise hem siyasi hem de sosyal çevresi sayesinde bu konuşmaları susturmuştu.

Ancak 2024 seçimleri sonrasında Marmaris halkı aynı iddiayı yeniden gündeme taşıdı: “Şennur Ünlü Marmaris'i perde arkasından yönetiyor.” Şennur Ünlü’nün, adeta bir “Valide Sultan” gibi yönetimi devraldığı ve Marmaris'te ipleri eline aldığı konuşuluyor. Geçmişte yaşananlar ve bugün yaşananları gördükçe Marmaris'in bir aile hanedanlığı tarafından yönetildiği izlenimi insanlarda iyice pekişmiş oluyor.

Arka Planda Kim Var ?

Acar Ünlü’nün ise özellikle annesiyle ilgili yapılan bu tarz haberlerden rahatsız olduğu açıkça biliniyor. Halk arasında, "Anne ön planda oğlunu tutuyor ama arka planda işleri kendisi yürütüyor" söylemi her geçen gün daha fazla kişi tarafından konuşulmaya başlandı. Eğer söylenenler doğruysa Marmaris, annesinin gölgesinde kalan bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Olan halka, olan güzelim Marmaris’e oluyor.