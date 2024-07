Marmaris Belediyesi borçlarını kapatmak için taşınmazları satışa çıkartması gündemden düşmüyor

Marmaris Belediyesi'nin borçlarını kapatmak amacıyla bazı taşınmazlarını satışa çıkarması, kentte büyük yankı uyandırdı. Yerel gazeteci Murat Ersan, Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün bu satış sürecinde şeffaf davranmadığını öne sürerek, taşınmazların değerinin yüksek olduğunu ve sahiplerinin önceden belli olduğunu iddia etti. Ersan, satışların adrese teslim olacağını savundu.

Belediye, bu iddialara karşılık olarak geçmiş dönemden kalan borçları işaret ettiğinde, önceki Belediye Başkanı Mehmet Oktay’dan sert bir tepki geldi. Oktay, "350 milyon TL borç ve 1 milyar 260 milyon TL gelir bütçesi bıraktık. Hacizler bizim dönemimizde de vardı, ancak hiçbir zaman satış yoluna başvurmadık" ifadelerini kullandı.

2019 yerel seçimlerinde CHP’den Marmaris Belediye Başkanı seçilen ve 2024 yılına kadar görev yapan Mehmet Oktay, İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ile düzenlediği basın toplantısında iddialara yanıt verdi. Oktay, göreve başladığından beri Thomas Cook iflası, pandemi, orman yangınları, seller ve ülke genelinde yaşanan depremler gibi zorlu süreçlerden geçtiklerini belirterek, beş yıllık sürede verdikleri mücadeleleri ve hizmetleri değerlendirdi. Oktay, "Beş yıl boyunca yaşanan her şey ortada. Bir kentte daha fazla ne kadar olumsuzluk yaşanır tartışılır, ama biz bir şekilde mücadelemizi gösterdik" dedi.

Mehmet Oktay, kendisi ve yardımcıları hakkındaki yolsuzluk iddialarına da değinerek, "Bu iddialar, çamur at izi kalsın anlayışından başka bir şey değil. Yaptığımız tüm iş ve işlemler yasalar çerçevesinde gerçekleştirildi. Bugün bütün her şey belgeleriyle birlikte belediyede mevcut. Zaten düzenli olarak denetlenen, özellikle muhalefet belediyesi olduğumuz için sıklıkla denetlenen bir kurumdur. Görev süremde her şey ortada. Kesinlikle kabul edilebilecek iddialar değil. Bir şey varsa çıkarsınlar. Kahve dedikodusu ile siyaset yapmadım. Görev süremde bu konuda çok hassastım" diyerek, iftira atanların iddialarını kanıtlamaları gerektiğini vurguladı. Oktay, yolsuzluk iddialarından dolayı hakkında hiçbir dava açılmadığını, sadece 2014-2019 döneminden kalan bir imar değişikliğiyle ilgili bir dava olduğunu ve bu dosyanın da kapanmak üzere olduğunu belirtti.

Oktay, görev süresindeki belediyenin borçlarına ve alacaklarına değinerek, "Şu anki verilere göre, 650 milyon TL borcun yaklaşık 250 milyonu taahhütlü vadesi gelmemiş borçlar. Ben görevden ayrılırken borç 350 milyon TL civarındaydı ve 1 milyar 260 milyon TL alacağımız vardı" dedi.

Sinpaş ile kendisinin veya yardımcılarının kişisel ilişkisi olmadığını belirten Oktay, Sinpaş’a inşaat halindeyken iskân ruhsatı verilmesi hususunda ise iskân ruhsatlarının kısım kısım yapılan işlerde verilebildiğini ve bunların tamamının yasal olduğunu ifade etti.

Oktay, Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk’ün görevden alınmasıyla ilgili olarak, kendisine daha fazla ihtiyaç kalmadığı için böyle bir tercihte bulunduğunu ve aralarında çıkar çatışması olmadığını söyledi.

Belediyeye son zamanlarda alınan personel yoğunluğuyla ilgili olarak Oktay, son aylardaki personel alımlarını emekli olanlar ve istifa edenlerle birlikte değerlendirildiğinde çok yüksek olmadığını, görev süresi boyunca en fazla 30-50 civarında personel artışı olduğunu belirtti. Ayrıca, belediye başkanlığı sürecinde kendisi ve birinci derece yakınları hakkında herhangi bir soruşturma veya mal kaçırma olayının olmadığını vurguladı.

2019-2024 dönemi Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, Sinpaş ile ilgili sorulara yanıt verdi. Demirtaş, "Üç davadan ikisinde kovuşturmaya gerek olmadığına dair sonuç çıktı. Bir tane ruhsatla ilgili açılan dava ise devam ediyor" diye ekledi.