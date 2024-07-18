Marius Wolf Beşiktaş'a, Semih Kılıçsoy Real Madrid'e Gidiyor!

Marius Wolf Beşiktaş'a, Semih Kılıçsoy Real Madrid'e Gidiyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-07-2024 10:32

Transfer sezonu hızla devam ederken, Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Takımın sağ bek pozisyonuna takviye yapması beklenirken, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Marius Wolf transfer listesine eklenmiş durumda. Bunun yanı sıra, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy da Real Madrid ve çeşitli Premier Lig kulüplerinin radarında. İşte bu iki önemli transfer gelişmesinin detayları.

Marius Wolf Beşiktaş'ın Radarında

Beşiktaş, sağ bek pozisyonunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını hızlandırmış durumda. Alman ekibi Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Marius Wolf, siyah-beyazlı ekibin transfer listesinde yer alıyor. Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş'ın yetkilileri, önümüzdeki günlerde Wolf'un menajeri ile masaya oturacak ve transfer şartları hakkında bilgi alacak. Şartların uygun olması halinde, Beşiktaş'ın Marius Wolf için resmi teklifte bulunacağı belirtiliyor.

Marius Wolf, Bundesliga'da gösterdiği performansla dikkat çeken tecrübeli bir futbolcu. Güncel verilere göre piyasa değeri 3 milyon Euro olan Wolf, boşta olması sebebiyle birçok kulübün radarında bulunuyor. Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirmesi, takımın defans hattına önemli bir katkı sağlayabilir.

Semih Kılıçsoy'a Real Madrid Takibi

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da büyük ilgi görüyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid, 18 yaşındaki golcüyü yakından takip ediyor. Planeta Madrid'de yer alan haberde, Real Madrid'in şef scoutu Juni Calafat'ın, Semih Kılıçsoy'u izlediği ve potansiyel transferler listesine dahil ettiği belirtiliyor.

Haberde, "Juni Calafat ve ekibi, kariyerlerinin bir noktasında futbol tarihinin en büyük kulübünün formasını giyebilecek birçok genç futbolcu üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri Türkiye'den, adı Semih Kılıçsoy, 18 yaşında ve Türkiye'nin en prestijli kulüplerinden biri olan Beşiktaş'ta oynuyor." ifadeleri yer alıyor. Semih'in, Premier Lig kulüplerinin de ilgisini çektiği, ancak henüz hiçbir kulüple prensip anlaşmasına varılmadığı bildiriliyor. Transfermarkt'a göre Semih Kılıçsoy'un değeri 12 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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