Marathon Digital'den 250 Milyon Dolarlık Bitcoin Hamlesi

Dünyanın en büyük Bitcoin madencilik şirketi Marathon Digital, Bitcoin varlıklarını artırmak için harekete geçti. Şirket, 250 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihraç edeceğini duyurdu. ABD'li kripto madencilik devi, bu tahvillerin 2031'de vadesi dolacağını ve altı ayda bir faiz getireceğini belirtti.

Marathon Digital, tahvil satışından elde edeceği geliri ek Bitcoin alımları, stratejik satın almalar ve borç ödemeleri gibi kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor. Temmuz ayı sonlarında 100 milyon dolarlık Bitcoin alımı yapan şirket, bu hamleyle birlikte toplam Bitcoin varlıklarını 20.000 BTC’nin üzerine çıkardı. Şirket, Bitcoin hazine politikasında "HODL" yaklaşımını benimseyerek, elde ettiği tüm Bitcoinleri tutmayı sürdüreceğini açıkladı.