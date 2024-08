Mansur Yavaş'tan Emeklilere Önemli Destek: 41.795 Emekliye 1500 TL Yardım

Yüksek enflasyon ve düşük maaşlarla mücadele eden emekliler için bazı belediyeler, ekonomik destek sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) emeklilere yönelik önemli bir yardımda bulundu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ekonomik zorluklarla mücadele eden ve sosyal yardım şartlarını taşıyan 41.795 emeklimize, on ikinci kez 1500 TL destek ödemesi gerçekleştirdik. Ayrıca, her ay 600 TL et desteği sağlamaya devam ediyoruz. Her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Bu destek, düşük maaşla geçinmeye çalışan emekliler için hayati önem taşıyor ve onların ekonomik kriz karşısında daha az zorlanmalarını hedefliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenli olarak sağladığı bu yardımlar, kentteki emeklilerin yaşam standartlarını artırmayı amaçlıyor.