Mahsun Kırmızıgül’ün acı günü

İş insanı Serşat Erbilgin’in hayatını kaybettiğini duyuran Kırmızıgül, üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Sanatçı, yaşadığı derin acıyı şu sözlerle dile getirdi: “Son dört ay, hayatımın en zor ve en acı dolu dönemleri oldu. Edip ağabeyimin acısını henüz yaşarken, çok sevdiğim, değerli ağabeyim Serşat Erbilgin'in vefat haberini aldım.”

Serşat Erbilgin’in çok değerli bir insan olduğunu belirten Kırmızıgül, onun Metin Uca ile de yakın dost olduğunu hatırlatarak, “Şimdi Metin ile yeniden buluştular. Onların güzel anıları hep bizimle yaşayacak” dedi.