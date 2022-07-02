Mahsun Kırmızıgülisyan etti: "Neden bana bunu yaptılar?"

53 yaşındaki ünlü sanatçı sahneye çıkmış ancak polis mekanın yasal prosedürleri tamamlanmadığı için canlı müzik yapılmasını engellemişti. Kırmızıgül bunun üzerine şarkılarını çıplak sesle söylemişti.

tv100'ün haberine göre, Kırmızıgül konser sırasında şarkılarını bir ara seyircilerin arasında dolaşıp seslendirmişti. Sahneden indikten sonra soruları yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül yaşadıklarına isyan etti.

Bodrum’da mecbur kaldığı için çıplak sesle şarkı söyleyen Kırmızıgül, bunu artık alışkanlık haline getireceğini belirtti.

Ünlü şarkıcı Bodrum’da adamına göre muamele yapıldığını öne sürdü ve aynı mekanda daha önce Merve Özbey’in sahne aldığına dikkat çekti.