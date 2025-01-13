Mahsun Kırmızıgül'den zam tepkisi: "İnsanlar geçinemiyor"

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine yapılan zamları sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Kırmızıgül, zamların halkın yaşam koşullarını daha da zorlaştıracağını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

Mahsun Kırmızıgül'den zam tepkisi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-01-2025 16:24

"ZAMLAR HALKIN BELİNİ BÜKECEK"
Kırmızıgül paylaşımında, "Köprülere, yollara ve ulaşıma yapılan zamlar asgari ücrete yapılan zam oranında olmalı! Bu artışlar, en başta marketler olmak üzere her yere anında yansıyacak, halkı daha da zor duruma sokacak. Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor!"  ifadelerine yer verdi.

KÖPRÜ GEÇİŞLERİNE YÜKSEK ORANDA ZAM
Yeni yapılan düzenlemeye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretleri yüzde 42 artışla 33 liradan 47 liraya yükseldi. Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ise yüzde 42,3 zamla 555 liradan 795 liraya çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 70 liradan 80 liraya yükselirken, 1915 Çanakkale Köprüsü için ücretler yüzde 35 artışla 585 liradan 795 liraya çıktı.

 

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