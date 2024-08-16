Mahmud Abbas'ın TBMM Konuşması Dünya Basınında Geniş Yankı Uyandırdı

Mahmud Abbas'ın TBMM Konuşması Dünya Basınında Geniş Yankı Uyandırdı
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Yayın Tarihi : 16-08-2024 12:09

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tarihi konuşması, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Amerikan Washington Post, İngiliz The Guardian, Fransız Le Monde ve diğer medya organları, Abbas'ın Türkiye'ye teşekkürünü ve Gazze'ye gitme kararını manşetlerine taşıdı. Abbas'ın "Hayatım pahasına da olsa Gazze'ye gideceğim" sözleri, dünya çapında dikkat çekti.

Washington Post, Abbas'ın Türk halkına teşekkür ederken, Gazze'ye gitme sözünü vurguladı. The Guardian, Abbas'ın Gazze'ye gitme kararını ön plana çıkardı. Le Monde, Abbas'ın TBMM'de alkışlarla karşılandığını belirtirken, "Zafer ya da şehitlik" ifadesine dikkat çekti. El Cezire, El Arabiya, ERT, Suudi Arabistan haber ajansı ve MENA da Abbas'ın konuşmasına geniş yer vererek, Gazze'ye yönelik açıklamalarına vurgu yaptı. Abbas'ın konuşması, uluslararası medya tarafından dikkatle izlendi ve çeşitli başlıklarla aktarıldı.

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