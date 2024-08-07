Mahfi Eğilmez'den Piyasa Değerlendirmesi: “Bireysel Yatırımcılar İçin Tehlikeli Bir Dönem”

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, son dönemlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan Eğilmez, Merkez Bankası'nın rezervleri ve enflasyondaki düşüşe dair değerlendirmelerde bulunurken, faiz indirimi için de tarih verdi.

Eğilmez, küresel piyasalarda pazartesi günü yaşanan sert düşüşlerin ardından toparlanma sürecine dikkat çekti. Japonya'nın faiz artışı kararının piyasalarda büyük bir şok etkisi yarattığını belirten Eğilmez, ABD resesyon korkusunun da bu durumu tetiklediğini söyledi. Avrupa ve Almanya'daki resesyon durumunun piyasalarda büyük baskı yarattığını ifade eden Eğilmez, "Japonya'nın uzun süredir yapmadığı bir şeyi etkili hale getiriyor olması büyük darbe yarattı" dedi.

Bireysel yatırımcılar için bu dönemin tehlikeli olduğunu belirten Eğilmez, sabit getirili ve oynaklığı az olan enstrümanlara yönelmelerini tavsiye etti. Eğilmez, "Kurumsal yatırımcılar daha rahat hareket edebilirken, bireysel yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.