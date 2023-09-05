Maaşlı çalışmak bana göre değil, ben kendi işimi yapmak isyiyorum diyenlere 500.000 faizsiz kredi! Bu fırsat daha ele geçmez

KOSGEB'in İleri Girişimci Destek Programı, Türkiye'deki girişimciler için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle yenilikçi ve ileri teknolojik projelere sahip olan girişimciler için tasarlanmış olan bu program, işlerini büyütmek veya yeni projelerini hayata geçirmek isteyenlere yönelik bir finansman kaynağıdır.

KOSGEB Faizsiz Kredi Fırsatı

KOSGEB, Türkiye'deki işletmelerin gelişimini desteklemeyi amaçlayan bir kurumdur. İleri Girişimci Destek Programı da bu amaç doğrultusunda hayata geçirilmiştir. Bu program, girişimcilerin işlerini büyütme ve yenilikçi projelerini gerçekleştirme fırsatını vurguluyor. Programın en büyük avantajlarından biri, faizsiz kredi imkanıdır.

500.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

KOSGEB'in İleri Girişimci Destek Programı ile girişimciler, 500.000 TL'ye kadar faizsiz kredi alabilirler. Bu finansman kaynağı, işletme sermayesi artırma, yeni ekipmanlar satın alma veya ileri teknolojik projelerin hayata geçirilmesi gibi amaçlar için kullanılabilir. Faizsiz kredi, işletme maliyetlerini düşürmek isteyen girişimciler için önemli bir avantaj sağlar.

Kimler Başvurabilir?

İleri Girişimci Destek Programı, özellikle ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren veya bu alanda faaliyet göstermeyi planlayan girişimcileri hedeflemektedir. Programın odak noktası, teknolojik yeniliklere odaklanmış iş planlarına sahip olan girişimcileri içeriyor. Bu sayede, girişimciler projelerini daha ileri bir aşamaya taşıma ve yaratıcı fikirlerini gerçekleştirme imkanına sahip oluyorlar.

Başvuru Süreci ve Şartlar

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı'ndan yararlanmak için bazı şartlar ve başvuru süreci bulunmaktadır. Başvuru yapmadan önce bu şartları dikkatlice incelemek önemlidir. İşte başvuru süreci ve şartlar hakkında bilmeniz gerekenler:

KOSGEB Üyeliği: İlk olarak, başvuru yapmadan önce KOSGEB üyesi olmanız gerekiyor. Bu, başvurunun ilk adımıdır ve KOSGEB'in desteklerinden yararlanmak için gereklidir.

KOSGEB Onaylı Proje Taslağı: İleri Girişimci Destek Programı için KOSGEB onaylı bir proje taslağınızın olması gerekiyor. Proje taslağı, işinizi ve hedeflerinizi ayrıntılı bir şekilde açıklamalıdır.

Belirli Bir Sektörde Faaliyet: Faizsiz kredi fırsatından yararlanabilmek için belirli bir sektörde faaliyet gösteriyor olmanız gerekmektedir. Bu, başvurunuzun kabul edilmesi için önemlidir.

KOSGEB Desteği Öncesi Başvuru: Daha önce KOSGEB desteklerinden yararlanmamış olmanız gerekiyor. Bu, daha önce KOSGEB tarafından desteklenmiş bir projenizin olmaması anlamına gelir.

SGK ve Vergi Borcu Olmaması: Başvuru yapmadan önce SGK ve vergi borcunuzun bulunmaması gerekiyor. Bu, mali durumunuzu gösteren önemli bir koşuldur.

Yaş Aralığı: İleri Girişimci Destek Programı için başvuru yapabilmek için 18-30 yaş aralığında olmanız gerekmektedir. Bu yaş aralığı, programın hedef kitlesini belirlemek için belirlenmiştir.

Başvuru Süreci Devam Ediyor

Başvurular hala devam ediyor ve son başvuru tarihi 15 Eylül olarak belirlendi. Bu tarihe kadar KOSGEB merkezlerine başvurarak gerekli belgeleri teslim etmelisiniz. Bu fırsat, iş kurmak veya mevcut işinizi geliştirmek isteyen girişimciler için büyük bir avantaj sunuyor.