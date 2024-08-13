MAAŞA ZAM! En Düşük Emekli Maaşı 15 bin 800 TL Oluyor! Bu Ay Sonrasında Değişik Maaş Yatacak!

MAAŞA ZAM! En Düşük Emekli Maaşı 15 bin 800 TL Oluyor! Bu Ay Sonrasında Değişik Maaş Yatacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2024 18:08

Milyonlarca emekli adayı, emekli maaşlarının farklılık gösterdiği bu dönemde yüksek maaş almanın yollarını araştırıyor. Şu anda emeklilerin büyük bir kısmı, en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 TL’yi almakta ve bu durum geniş bir tepkiye yol açıyor. SGK Uzmanı Murat Bal, emekli adaylarına yüksek maaş almak için hangi tarihte emekli olmaları gerektiğini açıkladı.

Bal, 2025 yılında emekli maaşlarında hesaplama yöntemindeki değişiklikler nedeniyle ciddi bir düşüş yaşanacağını belirtti. 2024 yılında emekli olacakların maaşlarının 15 bin 800 TL olacağını, 2025’te emekli olduklarında ise bu maaşın 11 bin 640 TL’ye düşeceğini ifade etti. Örneğin, 2024 yılında 40 bin 500 TL maaş alacak biri, 2025 yılında emekli olursa 29 bin 610 TL alacak ve aradaki fark yaklaşık 10 bin 900 TL olacak.

Bal, bu nedenle emeklilik dilekçesinin 2024 yılı sonuna kadar verilmesinin, yüksek maaş almak için daha avantajlı olacağını vurguladı.

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