LÖSEV’e anlamlı destek!



Ünlü bir mutfak ürünleri markası, Pençe Kilit Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın “Lösemili bir kız çocuğunun bütün hayatı boyunca masraflarını karşılayın” vasiyetini yerine getirmek amacıyla çok anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında yeni koleksiyonundan elde edilecek gelirin bir bölümü, LÖSEV’e (Lösemili Çocuklar Vakfı) aktarılacak.



"İYİLİK VE YARDIMLAŞMAYA ÜLKECE İHTİYACIMIZ VAR"



Abdülkerim Baydur, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ülkece en çok ihtiyacımız olan; iyilik ve yardımlaşmadır. Sosyal sorumluluk projelerini artırarak iyiliğe fırsat vermeliyiz. Bu düşünceyle yola çıkarak, şehit askerimiz Yusuf Ataş’ın da vasiyetini yerine getirmek üzere satış gelirimizin bir kısmını LÖSEV’e bağışlama kararı aldık.”



