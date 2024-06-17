Litvanya'nın Paris Olimpiyatları Elemeleri İçin Aday Kadrosu Açıklandı

2-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri için Litvanya, güçlü bir aday kadro açıkladı. Litvanya Milli Takımı, dünya basketbolunun önemli isimlerinden Domantas Sabonis'in de yer aldığı bir kadro ile elemelere hazırlanıyor.

Litvanya Milli Takımı Aday Kadrosu

Açıklanan kadroda, Avrupa'nın ve ABD'nin farklı liglerinde mücadele eden yetenekli oyuncular bulunuyor. İşte Litvanya Milli Takımı’nın 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri için aday kadrosu:

Oyuncu Takım Rokas Jokubaitis FC Barcelona Lukas Lekavicius Zalgiris Tomas Dimsa Zalgiris Vaidas Kariniauskas BC Wolves Deividas Sirvydis Serbest Marius Grigonis Panathinaikos Rokas Giedraitis Crvena Zvezda Arnas Butkevicius Zalgiris Edgaras Ulanovas Zalgiris Mindaugas Kuzminskas Serbest Tadas Sedekerskis Baskonia Eimantas Bendzius Dinamo Sassari Domantas Sabonis Sacramento Kings Donatas Motiejunas AS Monaco Motiejus Krivas Arizona Wildcats (NCAA) Azuolas Tubelis Rytas Vilnius

Kadrodaki Dikkat Çeken İsimler

Domantas Sabonis: NBA'de Sacramento Kings forması giyen Sabonis, Litvanya’nın en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor. NBA’deki performansıyla dikkat çeken Sabonis, milli takımın başarısı için büyük umut vadediyor.

Rokas Jokubaitis: FC Barcelona’da forma giyen genç guard, Litvanya’nın oyun kurucusu olarak önemli bir rol üstlenecek. Jokubaitis, Avrupa basketbolunun yükselen yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.

Donatas Motiejunas: Tecrübeli uzun forvet, AS Monaco'da forma giyiyor. Motiejunas, hem hücum hem de savunmada takımına önemli katkılar sağlayacak bir oyuncu.

Mindaugas Kuzminskas: Kariyerine serbest oyuncu olarak devam eden Kuzminskas, tecrübesi ve yetenekleri ile dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda gösterdiği performanslarla Litvanya’nın güvenilir isimlerinden biri olmuş durumda.

Litvanya'nın Hedefi

Litvanya Milli Takımı, Paris Olimpiyatları Elemeleri’nde başarılı olarak, 2024 Paris Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etmeyi hedefliyor. Bu güçlü kadro, Litvanya’nın turnuvada iddialı olmasını sağlayacak. Litvanya, Avrupa basketbolunun köklü ve başarılı ülkelerinden biri olarak, olimpiyatlarda da önemli başarılar elde etmek istiyor.

Eleme Maçları ve Litvanya'nın Şansı

2-7 Temmuz tarihlerinde oynanacak elemeler, Litvanya için zorlu bir süreç olacak. Ancak, açıklanan kadro ve oyuncuların yetenekleri göz önüne alındığında, Litvanya’nın elemelerde başarılı olma ihtimali oldukça yüksek. Hem tecrübeli isimler hem de genç yetenekler, Litvanya’nın bu hedefe ulaşmasında büyük rol oynayacak.