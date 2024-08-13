Limonlar Depolarda Kaldı! Fiyatlar Düşecek Mi?

Limonlar Depolarda Kaldı! Fiyatlar Düşecek Mi?
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 13-08-2024 12:34

İstanbul Ticaret Odası'nın Temmuz ayı verilerine göre, limon fiyatları önemli bir artış gösterdi. Limon fiyatlarındaki %53,34 oranındaki artış, tarım sektöründe dikkate değer bir gelişme olarak öne çıktı. Bu artış, limonun piyasadaki fiyat dalgalanmalarını ve arz-talep dengesizliklerini gözler önüne serdi.

Limonlar Depolarda Kaldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü’nün raporlarına göre, Türkiye'de bu yıl 2 milyon 325 bin ton limon üretildi. Ancak, düşük satış fiyatları nedeniyle limonlar depolarda kaldı. Depolarda kalan limonların arzının azalması, yaz aylarında limon fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum, tüketicilerin marketlerde daha yüksek fiyatlarla karşılaşmasına yol açtı.

Hal ve Pazar Fiyatları Arasında Büyük Fark

Denizli’de halden çıkan limonlar 60-80 TL arasında bir fiyat aralığına sahipken, pazar tezgahlarında bu fiyat 100 TL'yi buluyor. Bu büyük fiyat farkı, tüketiciler için önemli bir sorun teşkil ederken, piyasa dengesizliklerini de gözler önüne seriyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan Denetimler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, geçen yıl yüksek miktarda limon üretildiğini ancak 2024 yılı itibarıyla depolarda daha az limon bulunduğunu belirtti. Yeni hasadın Ağustos başında başlayacağını ve fiyatların bu dönemde normale döneceğini söyledi. Ayrıca, bakanlık ekipleri Mersin ve Nevşehir'deki depolarda denetimler yaparak, hal kayıt sistemine bildirilmeyen 380 ton limon tespit etti. Bu denetimler, piyasada şeffaflık sağlama amacı taşıyor.

Fiyatlar Düşecek Mi?

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, Mayer cinsi limon hasadının bu yıl erken başladığını ve bu durumun raflardaki limon fiyatlarını düşürebileceğini ifade etti. Ancak geçen yılki rekoltenin düşük olması, fiyatlardaki düşüşü sınırlayabilir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tahminlerine göre, 2024'te limon üretiminin 1,9 milyon ton olması bekleniyor. Bu üretim miktarı, fiyatlar üzerinde nasıl bir etki yaratacağı konusunda belirsizlikleri koruyor.

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