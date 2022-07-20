Leyla Lydia Tuğutlu-Ceyhun Ergin çiftinden müjdeli haber!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde ticarete atılan Cansu Tosun, kendi markasını yarattı. Ünlü isim, markasının tanıtımını önceki gün Emirgan'da gerçekleştirdi. Davete katılanlar arasında Tosun'un oyuncu arkadaşı Leyla Lydia Tuğutlu da vardı. Tuğutlu, "Mutlu giden bir ilişkiniz var evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna sürpriz bir yanıt verdi.

Uzun zamandır Ceyhun Ergün ile aşk yaşayan oyuncu, "Şu anda söylemek istiyorum artık, pandemi öncesinde ben evlilik teklifimi zaten almıştım. Geçtiğimiz aylarda Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün ile hızlıca evlendik ve geldik" dedi.

İtalya'da evlilik teklifi aldığını söyleyen Tuğutlu, "Hızlıca hazırlamış, yüzüğü seçmiş çok da beğendim ve hoşuma gitti" diyerek "Bir kutlama da yapacağız ama acelemiz yok, müsait bir zamanda" diyerek evlendiğini ilk kez açıkladı.