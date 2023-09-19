Lazio Atletico Madrid canlı izle şifresiz EXXEN canlı maç izle

Lazio Atletico Madrid maçı canlı izle şifresiz EXXEN canlı maç izle kaçak, Şampiyonlar Ligi E grubunda büyük bir heyecana sahne olacak. Bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar için birçok seçenek bulunuyor. Taraftarium24, Selçuk Sports, Justin tv ve EXXEN gibi platformlar, maçın canlı yayınını şifresiz olarak sunmaktadır.

Sarri'nin tahtı Lazio'da sallanıyor

Maurizio Sarri'nin tahtı Lazio cephesinde sallanıyor. Ev sahibi ekip geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A'da şampiyon Napoli'nin ardından ikinci sırada tamamladı ve iyi bir sezonu geride bıraktı. Lazio yeni sezonda daha fazlasını istiyor ve kadrosunu Taty Castellanos, Gustav Isaksen, Matteo Cancellieri, Mandas, Kamada, Rovella ve Guendouzhi ile güçlendirdi. Lazio sezona kabus gibi bir başlangıç yaparak ilk 2 haftada Lecce ve Genoa'ya kaybetti. Milli ara öncesi Napoli derbisini kazanarak moral bulan ev sahibi ekip, büyük maçlarda etkileyici bir performans sergilese de milli aradan sonraki büyük maçlarda güven veremedi ve Juventus'a 3-1 mağlup oldu. İlk 4 haftada zor günler geçiren ve ilk 4 haftadan 3 puanla ayrılan Lazio, Şampiyonlar Ligi macerasına başlıyor. Evinde Atletico Madrid'i ağırlayacak olan ev sahibi ekip büyük maç öncesi formsuz.

Atletico Madrid aradan mağlubiyetle döndü

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın ilk 4 haftasını 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geride bıraktı. Milli araya kadar ligde namağlup bir performans sergileyen Diego Simeone ve öğrencileri, milli ara öncesinde Rayo Vallecano'yu deplasmanda 7-0 gibi çarpıcı bir skorla mağlup etti. Oynadığı 3 maçta sadece 1 gole izin veren konuk ekip, milli aradan sonra ilk yenilgisini aldı. Atletico Madrid ise Valencia'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Bu sezon ilk kez bu kadar etkisiz futbol oynayan bir konuk takım izledik. Erken bir gol yedikten sonra oyun disiplininden tamamen kopan Atletico Madrid, teselliyi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde arayacak. Yeni sezonda kadrosunu Antoine Griezmann, Omorodion, Galan, Mourino, Çağlar Söyüncü ve Azpilicueta ile güçlendiren konuk ekip, Valencia mağlubiyetine kadar ligde harika bir performans sergilemişti.

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