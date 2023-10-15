Lapa lapa kar geliyor! Soğuktan donacağız! Kar yağışı tarihi verildi, böylesi ilk defa olacak

Barajlarımızın doluluk oranları endişe verici boyutlara ulaşırken, Ekim ayının başlarına denk gelen sağanak yağışlar biraz olsun rahatlatıcı bir nefes aldırdı. Ancak şimdi gözlerimiz kar yağışlarının tarihine çevrildi. Sonbaharın başlamasıyla birlikte, pek çok kişi İstanbul'a kar yağacak mı, kar ne zaman başlayacak gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. İşte meteoroloji uzmanlarının bu konudaki tahminleri.

Kar Ne Zaman Geliyor? İstanbul'a Kar Yağacak Mı?

Meteoroloji uzmanları, bu yılın sonbahar ve kış aylarının oldukça sert ve yağışlı geçeceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Türkiye, geçtiğimiz yıl sonbahar ve kış aylarında son 60 yılın en kurak günlerini yaşamıştı ve bu yıl da benzer bir kuraklık yaşanabilir. Ancak El Nino hava akımının etkisiyle, kış ayları sert ve yağışlı geçeceğe benziyor. El Nino yıllarında Türkiye'nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında genel olarak bol yağışlı kış mevsimleri yaşanır. Bu yıl da aynı etkiyle kar yağışları erken başlayabilir.

27-29 Ekim Arası Ciddi Bir Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Üstelik Türkiye, bu yıl erken bir karla karşı karşıya kalabilir. Meteoroloji uzmanları, 27-29 Ekim tarihlerinde bir takım koşulların oluşması halinde ciddi bir soğuk hava dalgasının etkili olabileceğini belirtiyorlar. Hava sıcaklıkları bu tarihler arasında hissedilir derecede düşeceği için don olaylarının yaşanma olasılığı yüksektir. İç Anadolu bölgeleri, Eskişehir, Ankara, Kütahya, ve Afyonkarahisar gibi illerde, yılın ilk karı bu tarihlerde yağabilir. Hazırlıklı olmanızda fayda var.

Türkiye İçin Bu Kış Yağışlı Geçecek

Meteoroloji uzmanları, El Nino hava dalgasının etkili olduğu yıllarda Türkiye'nin bol yağış aldığını belirtiyorlar. Ancak, bazı yıllarda bol yağışın sıcak hava eşliğinde geldiğine dikkat çekiyorlar. Diğer yıllarda ise soğuk ve yağışlı bir kış mevsimi yaşanmış. Bu yılın yaz ayları kurak ve sıcak geçtiğinden, uzmanlar sonbahar ve kış aylarında bol yağış ve soğuk hava bekliyorlar. Özellikle Ekim ayının ortalarından itibaren kurak bir dönem yaşanabilir ancak kasım ayıyla birlikte yağışlı sistemler ülkeye girmeye başlayacak. Özellikle 15-20 Kasım tarihlerinden itibaren şehir merkezlerinde kar yağışlarının kendini göstermesi bekleniyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgaları, ekim ayının sonlarından itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının ciddi derecede düşmesine neden olabilir. Şehir merkezlerinde de kar yağışları etkili olmaya başlayacak.

Kışa Hazırlıklı Olun

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, özellikle trafik ve yolculuk planlarınızda dikkatli olmalısınız. Kar lastikleri veya zincirleri gibi kış lastikleri ile aracınızı hazırlamayı unutmayın. Ayrıca evde acil durumlar için gerekli malzemeleri bulundurmalısınız, çünkü yoğun kar yağışı elektrik kesintilerine ve ulaşım sorunlarına neden olabilir.

Kış aylarında soğuk havadan kaynaklanan sağlık sorunlarına karşı da tedbirli olmalısınız. İyi giyinmeli, vücudunuzu sıcak tutmalı ve özellikle açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız. Soğuk hava nedeniyle gribe yakalanma riski artabilir, bu nedenle grip aşısı yaptırmak da önemlidir.

Kar yağışı ayrıca çocuklar için büyük bir sevinç kaynağı olabilir. Ancak güvenliklerini sağlamak da önemlidir. Karda oynamalarına izin verirken, dikkatli olmaları ve gerektiğinde yetişkinlerin gözetiminde olmaları önemlidir.

Kış aylarında kar yağışı, aynı zamanda su kaynakları ve barajlar için önemlidir çünkü bu dönemde biriken kar suları ilkbahar ve yaz aylarında sulama ve su temini için kullanılır. Bu nedenle kar yağışı, su kaynaklarının dengeli bir şekilde kullanılması açısından büyük önem taşır.