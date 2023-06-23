Kuyumcular, altın alanların, satanların yüreğine su serpen açıklamayı yaptı! Altın fiyatları yükselecek mi?

Altın fiyatları yükselecek mi? Kuyumcular, altın alanların, satanların yüreğine su serpen açıklamayı yaptı- Altın piyasasıyla ilgili yapılan tahminler ve kuyumcuların açıklamaları, yatırımcılar ve altın takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmaktadır. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ekonomistler, altın fiyatlarının yükseleceği yönünde tahminlerde bulunmuştu. Seçimin 2. turunun 28 Mayıs tarihinde tamamlanmasının ardından altın fiyatları rekor bir yükselişe başlamıştı. Gün geçtikçe artan bir ivmeyle altın fiyatları rekor seviyelere tırmandı.

Kuyumcular, altın piyasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, aynı zamanda yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünleri de açıklamışlardır. Seçim öncesi birçok vatandaş, gram altına yönelik yatırımlarını tercih etmişti. Ancak kuyumcuların açıklamalarına göre, vatandaşlar şu anda en çok ata lira ve gram altına talep gösteriyor.

Altın fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle haftaya yeni bir rekorla başlanmıştır. Kapalıçarşı'da, altının gram fiyatı gün içinde bin 515 liraya kadar yükselmiştir. Şu an itibarıyla gram altın bin 504 TL, çeyrek altın 2 bin 450 TL, yarım altın 4 bin 900 TL ve ata altın ise 10 bin 50 TL seviyelerinde işlem görmektedir.

Kuyumcu esnafı Emir Engin, altının haftaya hareketli bir başlangıç yaptığını belirtmiştir. Ayrıca, altının ilerleyen günlerde yükseliş eğilimini sürdüreceğini ve vatandaşların özellikle ata lira ve gram altına talep gösterdiğini ifade etmiştir. Ancak tedarik konusunda bazı sorunlar yaşandığına da değinmiştir. Altın fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle düğün yapacak olan kişilerin beklemeye geçtiği bilgisini paylaşmıştır.

Altın piyasasıyla ilgili yapılan tahminler ve kuyumcuların açıklamaları, yatırımcılar için önemli bir yol gösterici olmaktadır. Ancak altın fiyatlarının gelecekteki seyrini tam olarak öngörmek her zaman mümkün olmayabilir. Dolayısıyla yatırımcıların kendi risk profilini göz önünde bulundurarak karar vermeleri önemlidir.