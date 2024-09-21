Kuruluş Osman'ın yeni sezon yayın tarihi açıklandı

Kuruluş Osman’ın yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Kuruluş Osman'ın yeni sezon yayın tarihi açıklandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 21-09-2024 18:21

atv’nin çarşamba akşamlarına damgasını vuran Kuruluş Osman, 6. sezonuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ahmet Yılmaz’ın yönettiği Bozdağ Film imzalı dizinin yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Dizi, yeni sezonunun yayın tarihini 2 Ekim olarak planlıyor.

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı dizinin senaryosu, Mehmet Bozdağ, Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Özden İnal ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ tarafından kaleme alındı. Yeni sezonda, kadroya 12 yeni oyuncunun katıldığı duyuruldu. Bu isimler arasında Ali Sürmeli, Özgür Çevik, Buçe Buse Kahraman, Feyza Işık, Ekin Mert Daymaz, Ali Önsöz, Erdem Şanlı, Taner Ertürkler, Yıldırım Gücük, Ekin Pasvanoğlu, Sonat Dursun ve Alkan Kızılırmak yer alıyor.

Hayranlarının merakla beklediği yeni sezon, tarihî olayları ve destanı gözler önüne sererken, izleyicilere unutulmaz anlar sunmaya hazırlanıyor.

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