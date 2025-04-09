Kuruluş Osman’da Şok Ayrılık: Ekranlara Veda Ediyor

Ali Önsöz, Kuruluş Osman dizisine 187. bölümde veda ediyor. Geçirdiği sakatlık ve hikâye değişikliği ayrılığı hızlandırdı.

Kuruluş Osman’da Şok Ayrılık: Ekranlara Veda Ediyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 09-04-2025 14:18

Ali Önsöz Kuruluş Osman’a Veda Ediyor! Veda Bölümü Yarın Yayında

Kuruluş Osman dizisinde Yusuf karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Ali Önsöz, dizinin 187. bölümüyle birlikte projeye veda ediyor. Bozdağ Film imzalı ve Ahmet Yılmaz yönetmenliğinde atv ekranlarında yayınlanan dizi, altı sezondur ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Ancak son dönemde yaşanan hikâye değişiklikleri, oyuncu kadrosunda da önemli ayrılıklara neden oldu.

Aksiyon Sahnesi Talihsizlikle Bitti

Diziye hareket ve heyecan katan karakterlerden biri olan Yusuf, yarın akşam yayınlanacak bölümde izleyiciye veda edecek. Veda kararı ise sadece senaryoya dayalı değil. Oyuncu Ali Önsöz, geçtiğimiz haftalarda çekimler sırasında aksiyon sahnesinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağının ön çapraz bağları koptu, bu da hem sağlık açısından hem de prodüksiyon açısından ayrılığı kaçınılmaz hale getirdi.

Hikâye Akışı Değişiyor

Yeni sezonda dizinin gidişatında önemli değişikliklere gidildiği öğrenildi. Bu değişiklikler doğrultusunda bazı karakterlerin hikâyeleri sonlandırılıyor. Yusuf karakteri de bu kapsamda diziden ayrılıyor. Kuruluş Osman yapım ekibi, oyuncuya emeklerinden dolayı teşekkür ederken, izleyicilerin yeni karakterlerle tanışacağı sinyalini verdi.

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