Kuruluş Osman’a yeni kan: Altuga rolüyle dizisiye katılıyor

175. bölümüyle yarın akşam izleyici karşısına çıkacak olan dizide son olarak başarılı oyuncu Murat Göçmez kadroya dahil oldu.

Burak Özçivit’in Osman Bey karakteriyle başrolünü üstlendiği yapımda, Murat Göçmez “Altuga” karakterine hayat verecek. Göçmez, dizide Çağrı Şensoy’un canlandırdığı sevilen karakter Cerkutay’ın kardeşi olarak hikâyeye dahil olacak ve Osman Bey’in maceralarında önemli bir rol oynayacak.

Daha önce Kötü Kan dizisiyle izleyici karşısına çıkan Göçmez, Kuruluş Osman ile hayranlarını bir kez daha etkilemeye hazırlanıyor. Ahmet Yılmaz’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle reytinglerdeki başarısını sürdürüyor.