"Kuruluş Osman" dizisine öyle bir isim katıldı ki...

"Kuruluş Osman" dizisine bakın kim katılıyor? İşte tüm detaylar...

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 11-09-2024 15:18

ATV’nin sevilen dizisi “Kuruluş Osman” 6. sezon için hazırlıklarını tamamladı. Dev bütçeli dönem dizisinin yeni sezon çekimleri yarın itibariyle Bozdağ Platoları’nda başlıyor. Ahmet Yılmaz’ın yönetmenliğinde çekilecek olan dizinin yenilenen kadrosu, geçen pazar günü okuma provasında bir araya gelerek yeni sezonun hikâyesi üzerine sohbet etti.

6. sezona damga vurması beklenen yeni isimler de kadroya dahil oldu. Son olarak Bizanslı Lukas karakteriyle ünlü oyuncu Özgür Çevik diziye katıldı. Ayrıca Kemal Başar, “Vezir” karakteriyle izleyici karşısına çıkacakken, Yıldırım Gücük ise “Gencer Bey” rolüyle ekranlarda olacak.

Dizinin dikkat çeken diğer transferi ise Alkan Kızılırmak. Daha önce “Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı” dizisinde "Luzatto" karakteriyle tanınan oyuncu, “Kuruluş Osman”da General Magnus’a hayat verecek. Yeni sezonda hikayeye dahil olan bu güçlü karakterlerin Osman Bey ve çevresindekilerle nasıl bir etkileşim kuracağı ise şimdiden büyük merak konusu.

“Kuruluş Osman”ın yeni sezonu yine aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor!

Benzer Haberler
Tolga Sarıtaş'lı “Teşkilat” dizisine 2 sürpriz isim daha katıldı! Tolga Sarıtaş'lı “Teşkilat” dizisine 2 sürpriz isim daha katıldı!
Gizli Bahçe'nin beklenen afişi yayınlandı Gizli Bahçe'nin beklenen afişi yayınlandı
Aras Bulut İynemli’den dikkat çeken “Deha” yorumu Aras Bulut İynemli’den dikkat çeken “Deha” yorumu
Tolga Sarıtaş'lı 'Teşkilat'tan nefes kesen fragman yayınladı! Tolga Sarıtaş'lı 'Teşkilat'tan nefes kesen fragman yayınladı!
‘Karadut’tan yeni tanıtım! ‘Karadut’tan yeni tanıtım!
Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi Deha'dan 2. fragman yayınlandı Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi Deha'dan 2. fragman yayınlandı
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, Esma Sultan Yalısı’nda dünyaevine girdi! İşte ilk görüntüler...
  • 04-09-2024 19:21

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, Esma Sultan Yalısı’nda dünyaevine girdi! İşte ilk görüntüler...

Ezgi Mola’dan Narin tepkisi:
  • 10-09-2024 10:09

Ezgi Mola’dan Narin tepkisi: "Allah belasını versin"

Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'tan Müjde Uzman açıklaması:
  • 09-09-2024 11:00

Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'tan Müjde Uzman açıklaması: "Öyle olmadığını anladık"

Hande Yener, İstanbul'u yıktı geçti
  • 10-09-2024 18:05

Hande Yener, İstanbul'u yıktı geçti

Gizli Bahçe'nin beklenen afişi yayınlandı
  • 10-09-2024 18:07

Gizli Bahçe'nin beklenen afişi yayınlandı