"Kuruluş Osman" dizisine öyle bir isim katıldı ki...

ATV’nin sevilen dizisi “Kuruluş Osman” 6. sezon için hazırlıklarını tamamladı. Dev bütçeli dönem dizisinin yeni sezon çekimleri yarın itibariyle Bozdağ Platoları’nda başlıyor. Ahmet Yılmaz’ın yönetmenliğinde çekilecek olan dizinin yenilenen kadrosu, geçen pazar günü okuma provasında bir araya gelerek yeni sezonun hikâyesi üzerine sohbet etti.

6. sezona damga vurması beklenen yeni isimler de kadroya dahil oldu. Son olarak Bizanslı Lukas karakteriyle ünlü oyuncu Özgür Çevik diziye katıldı. Ayrıca Kemal Başar, “Vezir” karakteriyle izleyici karşısına çıkacakken, Yıldırım Gücük ise “Gencer Bey” rolüyle ekranlarda olacak.

Dizinin dikkat çeken diğer transferi ise Alkan Kızılırmak. Daha önce “Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı” dizisinde "Luzatto" karakteriyle tanınan oyuncu, “Kuruluş Osman”da General Magnus’a hayat verecek. Yeni sezonda hikayeye dahil olan bu güçlü karakterlerin Osman Bey ve çevresindekilerle nasıl bir etkileşim kuracağı ise şimdiden büyük merak konusu.

“Kuruluş Osman”ın yeni sezonu yine aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor!