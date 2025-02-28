Kuruluş Osman dizisine 2 yeni isim

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, altıncı sezonunda da reytinglerde zirvedeki yerini koruyor. Bozdağ Film imzalı yapımın dün akşam ekrana gelen 182. bölümü, AB’de 6.28, ABC1’de ise 6.92 reyting alarak birinci oldu.

Diziye İki Yeni İsim Katılıyor!

Başrollerinde Burak Özçivit (Osman Bey) ve Emre Bey (Orhan Bey)’in yer aldığı dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oluyor. Ayça İnci ve son olarak Zembilli dizisinde konuk oyuncu olarak izlediğimiz Ali Öner, Kuruluş Osman ile anlaşma sağladı. Anne-oğul karakterleriyle 184. bölümde seyirci karşısına çıkacak olan ikili, dizinin hikâyesine yeni bir soluk getirecek.

Heyecan dolu yeni bölümleriyle Kuruluş Osman, her çarşamba ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor!