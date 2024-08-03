Küresel Piyasalarda Sert Düşüş: BIST 100 Endeksi de Etkilendi

Haftanın son işlem günü dünya borsaları için sarsıcı oldu. Japonya'da başlayan sert düşüşler, küresel piyasalarda zincirleme etkiler yarattı. Türkiye de bu dalgalanmalardan nasibini aldı. BIST 100 endeksi, yüzde 3,01 oranında düşüşle 10.473 puandan kapandı. Bankacılık endeksi yüzde 3,95, holding endeksi yüzde 3,14 oranında geriledi. İletişim sektörü, yüzde 4,44 değer kaybıyla en çok düşen sektör oldu.

Ekonomik Endişeler Satışları Tetikledi

ABD ekonomisinin beklenenden hızlı yavaşlayabileceği endişeleri, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edeceği haberleriyle birleşince, küresel piyasalarda büyük bir çalkantıya yol açtı. Ortadoğu'daki artan jeopolitik gerilimler ve ABD'deki tarım dışı istihdam verisinin düşük gelmesi de yatırımcıları tedirgin etti.

Uzman Görüşleri

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, sert düşüşün Japonya borsasındaki dalgalanmalarla başladığını belirtti. Manukyan, BoJ'un faiz artırımı haberlerinin Asya piyasalarında etkili olduğunu, ardından gelen resesyon endişelerinin satış dalgasını hızlandırdığını söyledi. Ayrıca, ABD'deki tarım dışı istihdam verisinin düşük gelmesi ve Ortadoğu'daki gerilimlerin yatırımcıları borsadan uzaklaştırdığını ekledi. Bu satış dalgasının etkilerinin hafta başında daha net anlaşılabileceğini vurguladı.