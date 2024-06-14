KURBAN BAYRAMI ÖDEMESİ! 50.000 TL'ye Kadar TC vatandaşlarına ödemeler olacak! Duyuru şimdi oldu!

Kurban Bayramı öncesinde Ziraat Bankası, emeklilere yönelik yeni bir kredi paketi duyurdu. Bu paket ile emeklilere 50.000 TL'ye kadar toplu para ödemesi yapılacak. İşte Ziraat Bankası'nın emekli kredi paketinin detayları:

Başvuru Şartları ve Detaylar

Ziraat Bankası Müşterisi Olmak: Kredi paketinden yararlanmak isteyen emeklilerin Ziraat Bankası müşterisi olması gerekiyor. Gecikmiş Borç ve Kara Liste Durumu: Başvuru yapacak emeklilerin bankalara gecikmiş borçlarının olmaması ve kara listede bulunmamaları şartı aranıyor. Kimlik ile Başvuru: Başvurular T.C. kimlik kartı ile yapılabiliyor.

Kredi Özellikleri

Kredi Miktarı: Emeklilere 50.000 TL'ye kadar kredi veriliyor.

Emeklilere 50.000 TL'ye kadar kredi veriliyor. Vade Süresi: Krediler 36 ay vadeli olarak sunuluyor.

Krediler 36 ay vadeli olarak sunuluyor. Ödeme Erteleme: Emekliler, 3 ay ödeme erteleme seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Emekliler, 3 ay ödeme erteleme seçeneklerinden yararlanabiliyor. Hızlı Ödeme: Başvurusu onaylanan emekliler ödemelerini aynı gün içinde alabiliyorlar.

Başvuru Kanalları ve Süresi

Başvuru Kanalları: Başvurular Ziraat Bankası şubelerinden, Ziraat Bankası mobil uygulamasından veya internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilir.

Başvurular Ziraat Bankası şubelerinden, Ziraat Bankası mobil uygulamasından veya internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilir. Son Başvuru Tarihi: En geç 10 Haziran'a kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Başvuru Süreci

Şubelerden Başvuru: En yakın Ziraat Bankası şubesine T.C. kimlik kartınız ile giderek başvuru yapabilirsiniz. Mobil ve İnternet Bankacılığı: Ziraat Bankası mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden de başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Bu kampanya, bayram öncesinde artan nakit ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Şartları taşıyan emekliler, Ziraat Bankası'nın sunduğu bu avantajlı kredi imkanından yararlanabilirler.