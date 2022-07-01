Guru Jagat, Tej Kaur Khalsa, Harijiwan gibi dünyanın en önemli Kundalini yoga hocalarının öğrencisi olan ve Guru Jagat'ın kurduğu RA MA Institute For Applied Yogic Science & Technology - Los Angeles ve New York'tan mezun olan Dilara Moran, bu çok değerli deneyimini kişiye özel çözümler ile bizlere aktarmaya devam ediyor.

Alicia Keys, Jennifer Aniston, Kate Hudson, Seal, Demi Moore, Colin Farrell, Russel Brand, Gwenyth Paltrow, Sting, Oprah gibi bir çok ünlünün başarılarının ve hayatta yakaladıkları fiziksel ve ruhsal dengeyi bulmaya yardımcı olan Kundalini yoga ve meditasyon çok güçlü bir teknolojidir. Dünyanın geçirdiği bu zorluk dolu günlerden sağlıklı çıkabilmenin en etkili yoludur…