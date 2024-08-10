Kripto Piyasasında Sıcak Gelişmeler: Vitalik Buterin ve Justin Sun’ın Büyük Transferleri Dikkat Çekti

Kripto Piyasasında Sıcak Gelişmeler: Vitalik Buterin ve Justin Sun’ın Büyük Transferleri Dikkat Çekti
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 10-08-2024 13:47

Kripto para piyasasında hareketlilik sürüyor. Ethereum’un yaratıcısı Vitalik Buterin, bugün iki ayrı işlemle yaklaşık 8 milyon dolarlık ETH’yi bilinmeyen adreslere taşıdı. Bu büyük transferler, altcoin piyasasında spekülasyonları alevlendirdi. Verilere göre, Buterin’in ETH’yi multi-sig güvenli bir cüzdana aktardığı ve başka bir adrese 200 ETH taşıdığı bildirildi.

Diğer yandan, Tron’un kurucusu Justin Sun, HTX borsasına 43,41 milyon dolarlık 16.236 ETH yatırdıktan sonra, 4.500 ETH’yi Binance’e aktardı. Sun’ın bu hamlesi, ETH’nin fiyatındaki artışla birlikte kâr elde etme planları yapıp yapmadığı konusunda spekülasyonlara yol açtı. Sun’ın adresinden yapılan işlemler, piyasada dikkat çekti.

Ethereum, hafta başındaki kayıplarını telafi ederek %7,46 değer kazandı ve 2.635 dolara yükseldi. Pazarın genelinde ise, 206.000 ETH opsiyonunun sona ermesi ve Pectra Devnet 2 yükseltmesinin tartışmaları, altcoin piyasasında önemli gelişmelere işaret ediyor.

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