Kripto Piyasasında Büyük Oyuncunun Eylemleri ve Etkileri

Son günlerde kripto para piyasalarında önemli hareketlilikler yaşandı. Bir balina olarak bilinen büyük yatırımcı, geçtiğimiz günlerde zararına yaptığı satışlarla dikkat çekmişti. Son olarak elinde kalan varlıkları olan LDO ve AAVE'yi de Binance'e transfer ettiği belirtildi.

Balina'nın Son Hareketleri ve Etkileri

Bu büyük yatırımcı, elinde kalan 3,33 milyon LDO (değer olarak 5,67 milyon dolar) ve 31,191 AAVE (değer olarak 2,56 milyon dolar) varlıklarını Binance'e aktardı. Bu hamle, piyasada LDO ve AAVE fiyatlarında dengesizliklere yol açtı ve fiyatlarında düşüş yaşanmasına neden oldu.

Geçmişte de benzer bir şekilde zararına satışlar yapan balina, önceki günlerde 3,13 milyon LDO, 49,771 AAVE, 269,177 UNI ve 250,969 FXS satışı yapmıştı. Bu satışlar, söz konusu varlıkların fiyatlarında önemli düşüşlere sebep olmuştu.

Geçmişteki Yatırımlar ve Hareketler

Balina, Mayıs ayının sonlarında SEC'in Ethereum ETF'lerine ilişkin başvurularının onaylanmasının ardından ETH ve Ethereum tabanlı altcoinler için 73 milyon doları aşkın yatırım yapmıştı. Ancak son dönemdeki zararına satışlar, piyasada belirgin etkiler yaratmış ve ilgili varlıkların fiyatlarını olumsuz yönde etkilemiştir.

Piyasa Yansımaları

Son 24 saat içinde LDO'nun fiyatı %2,4 oranında düşüş yaşayarak 1,68 dolara, AAVE'nin fiyatı ise %6 oranında düşüş yaşayarak 81,5 dolara gerilemiştir. Bu düşüşler, piyasada balina tarafından yapılan büyük satışların etkilerini göstermektedir.