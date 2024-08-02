Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Mükâfat: Nakit Avans Taksitleri Yeniden Uzatıldı!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Mükâfat: Nakit Avans Taksitleri Yeniden Uzatıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2024 00:30

Türkiye Merkez Bankası, kredi kartı kullanıcılarına müjde verdi. Daha önce kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimlerinde taksit sayısını üç aya indiren kısıtlama, yapılan yeni düzenlemeyle kaldırıldı. Bu değişiklikle birlikte kullanıcılar, nakit avans çekimlerini artık 12 ay süreyle taksitlendirme imkânına sahip.

Yeni düzenleme, özellikle alternatif kaynaklara yönelen kullanıcılar için önemli bir rahatlama sağlıyor. Kredi kartı nakit avans faiz oranı %5, gecikme faizi ise %5,3 olarak belirlendi. Bu oranlar, ihtiyaç kredisi faiz oranlarının üzerinde olmasına rağmen, kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimlerinin yeniden popülerleşmesine yol açıyor. Merkez Bankası'nın bu adımı, ekonomik iyileşme çabalarına katkıda bulunurken, kredi kartı kullanıcılarına daha fazla esneklik sunuyor.

Benzer Haberler
CHP Lideri Özgür Özel’den Emekli Maaşları ve Tarım Üreticileri İçin Kritik Açıklamalar CHP Lideri Özgür Özel’den Emekli Maaşları ve Tarım Üreticileri İçin Kritik Açıklamalar
TKDK’dan Çiftçilere 18 Milyon TL Hibe Desteği: IPARD-III Programı Başladı TKDK’dan Çiftçilere 18 Milyon TL Hibe Desteği: IPARD-III Programı Başladı
SICAK GELİŞME! Emekli Maaşlarını Alanlar Bu Hafta İçinde 10.000 TL Ödeme Alacak! SICAK GELİŞME! Emekli Maaşlarını Alanlar Bu Hafta İçinde 10.000 TL Ödeme Alacak!
TC kimlik son rakamlarına göre 100.000 TL ödeme! Akbank üzerinden duyuru yapıldı! TC kimlik son rakamlarına göre 100.000 TL ödeme! Akbank üzerinden duyuru yapıldı!
Gece haberi geldi! 10 gün içinde 10 bin TL ödeme! Emekli maaşlarını alanlara destek! Gece haberi geldi! 10 gün içinde 10 bin TL ödeme! Emekli maaşlarını alanlara destek!
Emekli Maaşlarına Büyük Müjde: Seyyanen Zam ve İntibak Yasası Geliyor! Emekli Maaşlarına Büyük Müjde: Seyyanen Zam ve İntibak Yasası Geliyor!
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş:
  • 30-07-2024 19:26

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?
  • 27-07-2024 10:35

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!
  • 27-07-2024 11:33

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!