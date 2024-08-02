Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Mükâfat: Nakit Avans Taksitleri Yeniden Uzatıldı!

Türkiye Merkez Bankası, kredi kartı kullanıcılarına müjde verdi. Daha önce kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimlerinde taksit sayısını üç aya indiren kısıtlama, yapılan yeni düzenlemeyle kaldırıldı. Bu değişiklikle birlikte kullanıcılar, nakit avans çekimlerini artık 12 ay süreyle taksitlendirme imkânına sahip.

Yeni düzenleme, özellikle alternatif kaynaklara yönelen kullanıcılar için önemli bir rahatlama sağlıyor. Kredi kartı nakit avans faiz oranı %5, gecikme faizi ise %5,3 olarak belirlendi. Bu oranlar, ihtiyaç kredisi faiz oranlarının üzerinde olmasına rağmen, kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimlerinin yeniden popülerleşmesine yol açıyor. Merkez Bankası'nın bu adımı, ekonomik iyileşme çabalarına katkıda bulunurken, kredi kartı kullanıcılarına daha fazla esneklik sunuyor.