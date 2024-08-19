Kredi Kartı Aidatlarını Geri Almak Artık Daha Kolay!

Kredi Kartı Aidatlarını Geri Almak Artık Daha Kolay!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2024 09:29

Kredi kartı aidatları, birçok tüketiciyi rahatsız eden bir sorun haline geldi. Türkiye’de kredi kartı sayısı 124,1 milyona ulaşırken, yıllık aidat ücretleri ortalama 500 TL’yi aşıyor ve bu da yıllık 62,5 milyar TL’lik bir yük anlamına geliyor. Bankalar, tüketicilerden aidat talep etmekte yasal olarak zorunlu değil.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, bankaların aidatsız kart sunma zorunluluğu olduğunu ve aidat talebi için tüketiciyle müzakere etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Aidat geri almak isteyenler, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak mahkeme kararlarına dayanarak aidatlarını geri alabilirler. Ayrıca, kredi çekimi sırasında alınan ek masraflar da şeffaflık sağlanmadığı takdirde iade edilebilir. Tüketicilerin bu süreçleri bilmesi ve haklarını savunması önemli.

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