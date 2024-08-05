Kredi Kartı Aidatlarına Büyük Zam: Tüketiciler Dikkat!

Kredi Kartı Aidatlarına Büyük Zam: Tüketiciler Dikkat!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 05-08-2024 12:11

Kredi Kartı Aidatlarına Büyük Zam: Tüketiciler Dikkat!

Türkiye genelinde kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Temmuz ayı itibarıyla birçok banka, kredi kartı aidatlarında artışa gitmişti. Bu durum, basılı ekstre almayan tüketiciler için aidat kesintilerini fark etmeyi zorlaştırdı.

Kredi kartı aidatlarına itiraz eden tüketiciler genellikle bu tutarları geri alabiliyor, ancak bazı bankalar iade işlemlerini gerçekleştirmeyebilir. Bu gibi durumlarda, tüketicilerin haklarını aramak için tüketici mahkemelerine başvurma hakkı bulunuyor.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, özel bankaların kredi kartı aidatlarına bu yıl yüzde 50 ila 70 arasında zam yaptığını açıkladı. Ortalama aidat tutarlarının 689,50 TL civarında olduğu belirtiliyor. Bu artışlar, birçok tüketicinin bütçesini zorlayabilir.

Kredi kartı sahiplerinin aidat kesintileriyle ilgili sorun yaşamamak için kart ekstrelerini düzenli olarak kontrol etmeleri, elektronik ekstreleri tercih etmeleri ve bankalarıyla iletişime geçerek bilgi edinmeleri önerilmektedir. Bankalar arasında aidat tutarları ve politikalarında önemli farklılıklar bulunabileceğinden, tüketicilerin bankalarının aidat politikalarını öğrenmeleri de önemlidir.

Benzer Haberler
1 Milyon Araca Ceza: EGEDES ile Egzoz Denetimleri Artıyor 1 Milyon Araca Ceza: EGEDES ile Egzoz Denetimleri Artıyor
Bakan Şimşek: Enflasyonda Düşüş Bekleniyor Bakan Şimşek: Enflasyonda Düşüş Bekleniyor
ENAG Temmuz Enflasyonunu Açıkladı: Konutta Büyük Artış! ENAG Temmuz Enflasyonunu Açıkladı: Konutta Büyük Artış!
Kira Zam Oranı Açıklandı: Kiracılar ve Ev Sahipleri Dikkat! Kira Zam Oranı Açıklandı: Kiracılar ve Ev Sahipleri Dikkat!
7 bin TL ödeme! TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlara ödeme! Garanti bankası hesabı olanlar alacak! 7 bin TL ödeme! TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlara ödeme! Garanti bankası hesabı olanlar alacak!
TBMM’de Umut Veren Torba Yasa: Staj ve Çıraklık Mağdurlarına Erken Emeklilik! TBMM’de Umut Veren Torba Yasa: Staj ve Çıraklık Mağdurlarına Erken Emeklilik!
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş:
  • 30-07-2024 19:26

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da
  • 05-08-2024 09:21

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
  • 03-08-2024 20:29

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner