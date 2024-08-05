Kredi Kartı Aidatlarına Büyük Zam: Tüketiciler Dikkat!

Türkiye genelinde kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Temmuz ayı itibarıyla birçok banka, kredi kartı aidatlarında artışa gitmişti. Bu durum, basılı ekstre almayan tüketiciler için aidat kesintilerini fark etmeyi zorlaştırdı.

Kredi kartı aidatlarına itiraz eden tüketiciler genellikle bu tutarları geri alabiliyor, ancak bazı bankalar iade işlemlerini gerçekleştirmeyebilir. Bu gibi durumlarda, tüketicilerin haklarını aramak için tüketici mahkemelerine başvurma hakkı bulunuyor.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, özel bankaların kredi kartı aidatlarına bu yıl yüzde 50 ila 70 arasında zam yaptığını açıkladı. Ortalama aidat tutarlarının 689,50 TL civarında olduğu belirtiliyor. Bu artışlar, birçok tüketicinin bütçesini zorlayabilir.

Kredi kartı sahiplerinin aidat kesintileriyle ilgili sorun yaşamamak için kart ekstrelerini düzenli olarak kontrol etmeleri, elektronik ekstreleri tercih etmeleri ve bankalarıyla iletişime geçerek bilgi edinmeleri önerilmektedir. Bankalar arasında aidat tutarları ve politikalarında önemli farklılıklar bulunabileceğinden, tüketicilerin bankalarının aidat politikalarını öğrenmeleri de önemlidir.