Kredi Faizleri Tavan Yaptı: 150 Bin TL Kredi İçin Aylık Ödemeler 18 Bin TL’yi Geçiyor!

Kredi Faizleri Tavan Yaptı: 150 Bin TL Kredi İçin Aylık Ödemeler 18 Bin TL’yi Geçiyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-08-2024 11:00

Son dönemde artan faiz oranları, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşları zor durumda bırakıyor. 150 bin TL tutarında 12 ay vadeli kredi için bazı bankalarda toplam geri ödeme tutarları 214 bin TL'yi aşmış durumda. Enpara.com ve QNB Finansbank'ta yüzde 4,59 faiz oranı ile aylık taksitler 17.859 TL'yi bulurken, Akbank 3 ay ertelemeli kredi seçeneğiyle yüzde 4,62 faiz sunuyor ve toplam ödeme 215.631 TL'ye çıkıyor.

Garanti BBVA ise yüzde 4,34 faiz oranı ile daha uygun bir seçenek sunarak toplamda 211.367 TL ödeme ile öne çıkıyor. Öte yandan, ING’nin yüzde 4,14 faiz oranı ile toplam geri ödeme tutarı 208.234 TL seviyesinde. En düşük faiz oranı ise yüzde 3,69 ile ON Dijital İhtiyaç Kredisi'nde görülüyor; toplam ödeme 200.767 TL. Denizbank, yüzde 4,89 faiz oranı ile en yüksek maliyeti sunuyor; toplam ödeme 219.783 TL’ye kadar çıkıyor.

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