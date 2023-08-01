Kredi faiz oranları silbaştan değişti! Ziraat Bankası güncel taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranlarına Ağustos ayı depremi

Ziraat Bankası güncel taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranlarına Ağustos ayı depremi! Kredi faiz oranları silbaştan değişti- Ziraat Bankası, Ağustos ayı güncel kredi faiz oranlarını duyurdu. Banka, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yüzde 2,84'e yükseltirken aynı zamanda örnek ödeme tablosunu da paylaştı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) kararı sonrası faiz artırımı uygulanan bir dönemde Ziraat Bankası da müşterilerine Ağustos ayında güncel faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlamak için adımlar attı. Hükümet kanadı da tüketicilere sıkı para politikasına uyma çağrısı yaparak bu süreçte faiz oranlarının yükselmesiyle rasyonel politikaların uygulanmasını hedefliyor.

Ziraat Bankası 40.000 TL İhtiyaç Kredisi Tablosu:

Kredi Tutarı: 40.000 TL

Kredi Vadesi: 36 Ay

Kredi Faiz Oranı: % 2,84

Kredi Aylık Taksit Tutarı: 2.026,14 TL

Kredi Yıllık Maliyet Oranı: % 55,2355

Kredi Geri Ödeme Tutarı: 72.941,04 TL

Ziraat Bankası 400.000 TL Taşıt Kredisi Tablosu:

Kredi Tutarı: 400.000 TL

Kredi Vadesi: 48 Ay

Kredi Faiz Oranı: % 2,65

Kredi Aylık Taksit Tutarı: 17.155,59 TL

Kredi Yıllık Maliyet Oranı: % 50,7167

Kredi Geri Ödeme Tutarı: 823.468,32 TL

Ziraat Bankası 1.600.000 TL Konut Kredisi Tablosu:

Kredi Tutarı: 1.600.000 TL

Kredi Vadesi: 120 Ay

Kredi Faiz Oranı: % 0,89

Kredi Aylık Taksit Tutarı: 21.751,18 TL

Kredi Yıllık Maliyet Oranı: % 11,4113

Kredi Geri Ödeme Tutarı: 2.610.141,6 TL

Ziraat Bankası'nın güncel kredi faiz oranlarıyla müşterilerine sağladığı bu kredi imkanları, ihtiyaçlara yönelik çözümler sunarken vatandaşları da finansal hedeflerine ulaşmalarında desteklemeyi amaçlıyor.