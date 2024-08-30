Kötü Kan'ınfragmanı dikkat çekti!

NOW'ın merakla beklenen yeni dizisi Kötü Kan'ın tanıtımı çok konuşuldu.

Kötü Kan'ınfragmanı dikkat çekti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-08-2024 10:24

NOW’ın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği iddialı yeni dizisi “Kötü Kan” izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. 6 Eylül Cuma günü ekranlara gelmeye hazırlanan dizinin yayınlanan yeni tanıtımında, izleyiciyi derinden etkileyecek sahneler dikkat çekerken, dizinin güçlü oyuncu kadrosu ise bir kez daha göz doldurdu.

Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir, Sermet Yeşil, Mert Doğan, Gökçe Özyol, Tolga Güleç, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez, Ziya Kürküt, Halil İbrahim Kurum, Deniz Bolışık, Meltem Gülenç, Nazlı Senem Ünal, Mina Koyuncular, Doğa Karakaş, Bilgesu Kural, Hakan Vanlı, Cihat Parıltı, Merve Sevin, Bekir Erdem Öz, Mutluhan Kasap gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. M. Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınıyor.

“Kötü Kan”, bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal’ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak.

“Kötü Kan”, 6 Eylül Cuma saat 20.00’de NOW’da.

 

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