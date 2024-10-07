Kötü Kan'dan kötü haber

NTC Medya’nın NOW platformu için çektiği ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kötü Kan dizisi, cuma akşamları yaşanan büyük rekabete daha fazla dayanamayarak final yapma kararı aldı. Dizinin, bu hafta yayınlanan 5. bölümünün ardından 6. bölümde izleyicisine veda edeceği açıklandı.

Cuma geceleri, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kara Ağaç Destanı ve Arka Sokaklar gibi dizilerle büyük bir rekabet içinde olan Kötü Kan, düşük reytingler nedeniyle final kararı aldı. ATV’nin Kör Nokta ve Kanal D’nin Taş, Kağıt, Makas dizileri de aynı hafta final yapma haberleriyle gündeme gelmişti.

Kötü Kan dizisinin final yapmasının ardından, dizinin yayınlandığı saat diliminde Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı, TMC Film imzalı Gizli Bahçe dizisinin ilk bölümü 18 Ekim’de ekranlarda olacak. Dizinin, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapması bekleniyor.