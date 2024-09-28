“Kötü Kan” dizisine sürpriz bir isim katılıyor

NTC Medya’nın NOW için çektiği Kötü Kan dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Cuma akşamlarının en dikkat çekici yapımlarından biri olan Kötü Kan, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

Zafer Algöz’ün de yer aldığı dizinin kadrosuna, ünlü oyuncu Lale Başar dahil oldu. M. Çağatay Tosun’un yönettiği dizide Hülya karakterini canlandıracak olan Başar, Sezen’in (Gonca Sarıyıldız) annesi olarak seyirci karşısına çıkacak. Renkli, eğlenceli ve enerjik bir karakterle ekranlarda boy gösterecek olan Lale Başar, aynı zamanda Netflix’te yayınlanan Tam Bir Centilmen filminde de Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin ile birlikte rol alıyor.

Dizinin yeni bölümünde Lale Başar’ın performansı ve Hülya karakterinin hikayesi merakla bekleniyor. Bu akşam Kötü Kan izleyicileri için heyecan dolu anlar sunmaya hazırlanıyor