Kortizol Hormonu ve Stres: Dengenizi Nasıl Korursunuz?

Kortizol Neden Önemli?

Kortizol, vücudumuzda birçok hayati fonksiyonu destekler. Uzm. Dr. Sema Bayçın, kortizolün etkilerini şu şekilde özetliyor:

Enflamasyonu Azaltır: Vücutta oluşan iltihaplanmayı kontrol eder.

Enerji Yönetimi: Kan şekeri ve kan basıncını artırarak enerji seviyelerimizi düzenler.

Uyku Düzeni: Uyku-uyanıklık döngüsünü destekler.

Bağışıklık Sistemi: Bağışıklık tepkilerini baskılayarak aşırı reaksiyonları önler.



"Vücudumuzun stres anında verdiği tepkilerde kortizol kritik bir rol oynar. Bu hormonun dengesizliği, fiziksel ve ruhsal sağlığımız üzerinde ciddi sorunlara yol açabilir." diyen Uzm. Dr. Bayçın, yüksek veya düşük kortizol seviyelerinin işaretlerini de aktarıyor:

Kortizol Düzensizliği Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir



Yüksek Kortizol Seviyesi:

Anksiyete, yorgunluk, yüksek tansiyon, obezite gibi sorunlara neden olabilir.



Düşük Kortizol Seviyesi:

Kronik yorgunluk, düşük tansiyon ve enerji düşüklüğüne yol açabilir.



Stres Yönetiminde Psikiyatrinin Rolü

Kortizol hormonunun sağlıklı bir düzeyde kalması, fiziksel ve psikolojik dengemiz için kritik öneme sahiptir. "Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve stres yönetimi gibi alışkanlıklarla bu dengeyi sağlayabiliriz. Yoğun stres yaşayan bireylerin psikiyatri desteği alması önemlidir." diyen Uzm. Dr. Bayçın, psikolojik destekle stresin olumsuz etkilerinin azaltılabileceğini vurguluyor.