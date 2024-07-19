Konyaspor, Melih İbrahimoğlu ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Konyaspor, Melih İbrahimoğlu ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2024 19:54

Konyaspor, transfer faaliyetlerini hızla sürdürüyor. Bu kapsamda, orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Konyaspor Müzesi'nde düzenlenen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı da yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Melih İbrahimoğlu'na hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz. Melih, takımımızda 77 numaralı formayı giyecek” denildi.

İmza töreni sonrasında konuşan Melih İbrahimoğlu, "Konya'da olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Kulüp beni harika karşıladı. Önceki takımımda Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları oynadım ve ardından buraya geldim. Konyaspor, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri. Kupalar kazanmış ve Avrupa'da mücadele etmiş büyük bir camia. Takımımla antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarın önüne çıkmak için heyecanlıyım" dedi.

Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı ise, "Melih uzun süredir izlediğimiz bir futbolcuydu. Rapid Wien altyapısında yetişti. İyi bir oyuncu olduğunu ve takımımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle forvet pozisyonu için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda forvet transferini de tamamlayacağız” diye konuştu. Rapid Wien altyapısında yetişen Melih İbrahimoğlu, son olarak Arnavutluk Süper Ligi takımlarından Egnatia'da forma giydi.

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