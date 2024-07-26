KONUT kredisi alacaklar dikkat! Kredi onaylandıktan sonra dikkat!

Konut kredisi kullanmayı planlayan vatandaşlar, bankaların yeni uygulamalarıyla karşı karşıya kalıyor. Son dönemde gündeme gelen 1000 TL’lik EFT ücreti, konut kredisi sürecinde önemli bir ek maliyet olarak dikkat çekiyor.

1000 TL Kesiliyor: Konut Kredisi Onaylandıktan Sonra Ödenen EFT Ücreti

Konut kredisi başvurusu onaylandığında, bankalar tarafından kredinin hesaplara aktarılması sırasında 1000 TL’lik bir EFT ücreti kesiliyor. Bu uygulama, özellikle yüksek kredi tutarlarında dahi sabit bir kesinti olarak karşımıza çıkıyor. 1000 TL kesiliyor ifadesi, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için önemli bir mali yük anlamına geliyor.

EFT ücreti, konut kredisi sürecinde tahsil edilen diğer masraflardan bağımsız olarak tek başına dikkati çekiyor. Bu ücret, kredi kullanan vatandaşlar için ekstra bir maliyet oluşturuyor ve kredi sürecinin toplam maliyetini artırıyor.

Diğer Zorunlu Masraflar: Hayat Sigortası, Ekspertiz Ücreti, DASK ve Damga Vergisi

Konut kredisi kullanırken sadece 1000 TL’lik EFT ücreti değil, aynı zamanda çeşitli zorunlu masraflar da vatandaşların karşısına çıkıyor. Bu masraflar arasında şunlar yer alıyor:

Hayat Sigortası : Kredi süresince ödenecek primlerle birlikte hayat sigortası yaptırılması zorunlu tutuluyor.

: Kredi süresince ödenecek primlerle birlikte hayat sigortası yaptırılması zorunlu tutuluyor. Ekspertiz Ücreti : Krediye konu olan gayrimenkulün değerinin tespiti için ekspertiz hizmeti alınması gerekiyor.

: Krediye konu olan gayrimenkulün değerinin tespiti için ekspertiz hizmeti alınması gerekiyor. DASK (Doğal Afet Sigortası Kurumu) : Konut için zorunlu deprem sigortası yaptırılması isteniyor.

: Konut için zorunlu deprem sigortası yaptırılması isteniyor. Damga Vergisi: Kredi sözleşmesi üzerinden alınan bir vergi türü.

Bu masraflar, konut kredisi kullanım maliyetini önemli ölçüde artırıyor. Ancak, yeni getirilen 1000 TL’lik EFT ücreti ise bu maliyetlerin üzerine eklenen bir yük olarak dikkat çekiyor.

Vatandaşların Tepkisi: Sosyal Medya ve Şikayet Platformlarında Tepkiler Artıyor

Bankaların bu yeni ücret uygulaması, sosyal medya ve çeşitli şikayet platformlarında geniş bir tepkiyle karşılanıyor. Yüksek faiz oranları ve diğer ek masraflarla zaten zor durumda olan vatandaşlar, EFT ücreti nedeniyle ek bir yükle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, kredi kullanmak isteyenler için büyük bir sıkıntı yaratıyor ve kredi süreçlerini daha da zorlu hale getiriyor.

EFT Ücreti Maliyetlerin Üstüne Yükleniyor

Bankalar, kredi başvurularında sadece EFT ücreti değil, aynı zamanda çeşitli zorunlu masraflar da uyguluyor. Hayat sigortası, ekspertiz ücreti, DASK ve damga vergisi gibi kalemler, kredi kullanım maliyetini artırıyor. 1000 TL’lik EFT ücreti ise bu maliyetlerin üzerine eklenen bir yük olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle, kredi kullanmayı planlayan vatandaşların bu tür masrafları göz önünde bulundurarak karar vermeleri gerekiyor.