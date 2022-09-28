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Gecce Magazin Haberleri

Konseri iptal edilen İrem Derici'den sert tepki: "Ben siyasetler üstüyüm!"

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin Elazığ'da Salçalı Köfte Festivali kapsamında vereceği konser iptal edildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Derici, "Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben sanatçıyım! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz" dedi. İşte detaylar...

Konseri iptal edilen İrem Derici'den sert tepki:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2022 10:27

Elazığ’da 30 Eylül-2 Ekim arasında gerçekleşecek olan Salçalı Köfte Festivali'nde 30 Eylül tarihinde  İrem Derici sahne alacaktı. Fakat şehirdeki bazı siyasi parti ve STK temsilcileri, İrem Derici'nin Elazığ'da konser verecek olmasına tepki gösterdi. Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından düzenlenen etkinlikteki, İrem Derici konserinin iptal edileceği belirtildi.

Konser iptali sonrası sosyal medyadan bir açıklama yapan şarkıcı, Elazığ'da daha önce verdiği bir konserden görüntüler yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Elazığ halkı beni istememezlik yapmamıştır, buna eminim, bizim her zaman özel bir bağımız oldu. Ben partiler üstüyüm, ben siyasetler üstüyüm! Ben sanatçıyım! Şarkılarım milyonlara hitap eder. Sevenlerimle arama giremezsiniz.

En kısa zamanda bir şekilde sizinle buluşup şarkılarımı bağıra çağıra söyleyeceğim. Bunu da buraya not edin! Bende renk, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaz! Ben sadece severim! Hem de çok severim! Seni çok seviyorum Elazığ!”

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