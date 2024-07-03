KÖK ZAM TBMM'de Onaylandı! Emekli Maaşları Belli Oldu! 2024 Temmuz En Düşük Emekli Maaşları Değişti!

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Türkiye'de memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar netlik kazandı. Yeni düzenlemeler, memur maaşlarına ve emekli maaşlarına önemli artışlar getiriyor. Temmuz 2024 dönemi için belirlenen zamlar, ekonomi yönetimi tarafından duyuruldu ve bu zam dönemi, çalışanlar ve emekliler arasında büyük bir beklenti yaratıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayarak yıllık bazda %71.60 enflasyon artışı olduğunu duyurdu. Bu rakam, 6 aylık dönemdeki enflasyonun da %24.73 olduğunu ortaya koyuyor. Bu veriler, memur maaşlarına ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde temel referans olarak kullanıldı.

Memur Maaşlarındaki Yenilikler

Temmuz 2024 dönemi için memur maaşlarına yapılacak zam oranları, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlendi. Buna göre en düşük memur maaşı, önceki döneme kıyasla %19.31 artışla 32.860 TL'den 39.205 TL'ye yükselecek. Bekar memurlar için ise maaşlar 30.372 TL'den 36.236 TL'ye çıkacak. Bu düzenleme, memurların satın alma gücünü korumak ve enflasyona karşı korumak amacı taşıyor.

Emekli Maaşlarındaki Değişiklikler

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de Temmuz 2024 döneminde önemli düzenlemeler yapıldı. SSK emeklileri arasında 2000 öncesi ve sonrası emeklilik durumlarına göre farklı maaş artışları belirlendi. 2000 öncesi SSK emeklilerinin maaşları, 11.367 TL'den 14.178 TL'ye yükselirken, 2000 sonrası SSK emeklileri için bu rakam 7.047 TL'den 8.789 TL'ye çıktı. Bağ-Kur emeklileri arasında da tarım ve esnaf emeklileri için maaş artışları duyuruldu; esnaf emeklileri için 10.178 TL'den 12.695 TL'ye, tarım emeklileri için ise 8.089 TL'den 10.089 TL'ye yükselecek.

En Düşük Emekli Maaşı Beklentileri

En düşük emekli maaşı için ise hâlâ bir düzenleme yapılmamış durumda. Ancak beklenen senaryo, en az %24.73 oranında bir artış yapılması yönünde. Eğer bu artış gerçekleşirse, en düşük emekli maaşının 12.500 TL ile 15.000 TL arasında bir seviyeye çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu düzenleme için Meclis tarafından yapılacak resmi bir düzenleme bekleniyor.