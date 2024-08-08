KÖK MAAŞ ZAMMI Gündem Oldu! TBMM onayından geçti ve Emeklilere müjdeler geldi!

Türkiye’de milyonlarca emekli için müjdeli bir gelişme yaşandı. 2024 Temmuz-Aralık dönemi için belirlenen %24,73 zam oranıyla birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları yeniden hesaplandı. Emekli maaşlarına yapılan zam oranları ve yeni maaş tutarları emekliler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Peki, 10.000 TL'den 13.000 TL'ye kadar maaş alan emeklilerin yeni maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar ve güncel hesaplama tablosu.

En Düşük Emekli Maaşı 12.500 TL Oldu

Son düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseltildi. 2024 Temmuz-Aralık dönemi için yapılan %24,73'lük zam oranı, maaş hesaplamalarında köklü değişikliklere neden oldu. Eski maaşlara yapılan bu yüksek zam oranı, emeklilerin yaşam standartlarını artırmayı hedefliyor. İşte eski maaşlarla yeni maaşlar arasındaki farklar:

10.000 TL maaş alanlar: 12.473 TL

maaş alanlar: 10.500 TL maaş alanlar: 13.098 TL

maaş alanlar: 11.000 TL maaş alanlar: 13.723 TL

maaş alanlar: 11.500 TL maaş alanlar: 14.348 TL

maaş alanlar: 12.000 TL maaş alanlar: 14.973 TL

maaş alanlar: 12.500 TL maaş alanlar: 15.598 TL

maaş alanlar: 13.000 TL maaş alanlar: 16.223 TL

Kök Maaş ve Taban Maaş Uygulaması Nedir?

Emekli maaşlarının hesaplanmasında önemli bir rol oynayan iki kavram: kök maaş ve taban maaş. Kök maaş, emeklinin maaşının temel tutarı olarak belirlenirken, taban maaş uygulaması hazine desteği sağlamak amacıyla devreye giriyor. Ocak ayında yapılan artışla taban maaş 10.000 TL olarak belirlenmişti; ancak yeni düzenleme ile bu rakam 12.500 TL'ye yükseltildi. Bu düzenleme, kök maaşın taban maaşın altında kalması durumunda, hazine desteği ile aradaki farkı kapatmayı sağlıyor.

Emekli Maaşı Hesaplama Tablosu Burada!

2024 Temmuz-Aralık dönemi için emekli maaşlarına yapılan zam oranları %24,73 olarak belirlendi. Bu zam oranı, emekli maaşlarının ne kadar artacağını belirliyor. İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için güncel maaş hesaplama tablosu:

Eski Maaş Yeni Maaş Zam Oranı 10.000 TL 12.473 TL %24,73 10.500 TL 13.098 TL %24,73 11.000 TL 13.723 TL %24,73 11.500 TL 14.348 TL %24,73 12.000 TL 14.973 TL %24,73 12.500 TL 15.598 TL %24,73 13.000 TL 16.223 TL %24,73

Emekliler Yeni Maaşlarını Ne Zaman Alacak?

Emekli maaşları, her ayın belirli günlerinde hesaplara yatıyor. Temmuz ayı itibarıyla yeni zamlı maaşlarını almaya başlayacak olan emekliler, maaşlarını E-Devlet üzerinden de kontrol edebilirler. Yeni maaşların ödenmeye başlamasıyla birlikte, emekliler daha rahat bir yaşam sürdürebilecekler.

Kök Maaş Nasıl Hesaplanır?

Kök maaş, emeklinin aylık maaş tutarı ve ek ödeme tutarının toplamıdır. Toplam emekli maaşı, bu tutara hazine desteği ve varsa kesintilerin eklenip çıkarılması ile hesaplanır. Detaylı hesaplamalar ve maaş bilgileri E-Devlet üzerinden kolaylıkla erişilebilir.

Emekli maaşlarına yapılan bu düzenlemeyle birlikte, maaşlarını nasıl hesaplayacakları ve detayları öğrenmek isteyen emekliler, yukarıdaki tablodan ve verilen bilgilerden faydalanarak yeni maaşlarını öğrenebilirler. Tüm emeklilere hayırlı olsun!