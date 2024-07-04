KÖK MAAŞ ZAMMI! Emekli Maaşlarını Alanlara Zam Ne Kadar Olacak? 2024 Emekli Maaş Zam Bilgileri Açıklandı!

KÖK MAAŞ ZAMMI! Emekli Maaşlarını Alanlara Zam Ne Kadar Olacak? 2024 Emekli Maaş Zam Bilgileri Açıklandı!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 04-07-2024 09:49

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyonunu %1,64, 6 aylık enflasyonu %24,73 ve yıllık enflasyonu ise %71,60 olarak duyurdu. Bu veriler ışığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %24,73 oranında zam almaya hak kazandı. Memur ve memur emeklileri için ise toplam zam oranı %19,31 olarak belirlendi. Bu veriler, emeklilerin maaşlarında önemli değişiklikler yapacak.

Emekli Maaşlarında Tahmini Rakamlar

Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak uygulanmaktadır. Henüz bu düzenleme hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da, beklentiler en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması yönünde. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, en düşük emekli maaşının 12 bin 473 TL olarak yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Ancak, bu düzenleme için Meclis tarafından onaylanması gerekiyor.

Kök maaşlarına göre tahmini rakamlar:

  • Kök maaşı 10 bin TL olan emeklilerin maaşı 12 bin 473 TL olacak.
  • Kök maaşı 15 bin TL olan emeklilerin maaşı 18 bin 709 TL olacak.
  • Kök maaşı 20 bin TL olan emeklilerin maaşı 24 bin 946 TL olacak.
  • Kök maaşı 25 bin TL olan emeklilerin maaşı 31 bin 182 TL olacak.

Milyonlarca İşçi Emeklisine Zam Yapılmayabilir

Temmuz ayında işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam, 5510 Sayılı Yasa gereği 6 aylık enflasyon oranında yapılacak. Ancak, kök aylıkları 10 bin TL'nin altında olan emeklilerin maaşları Hazine tarafından 10 bin TL'ye tamamlanmaktadır. Bu nedenle, emekli aylıklarına yapılacak zam, kök aylıklara uygulanacak ve en düşük aylıklar, resmi enflasyon oranında artırılmadığı için milyonlarca emekli sıfır zam veya enflasyondan düşük oranda zam alacak.

Örneğin, kök aylığı 8 bin TL olan bir emekli %24,73 zam aldığında maaşı 9 bin 978 TL olacak ve Hazine tarafından 10 bin TL'ye tamamlanacak. Bu durumda, şu anda 10 bin TL alan bu emeklinin maaşında herhangi bir artış olmayacak.

Enflasyonun Etkileri ve Zam Oranları

Bu durumu daha net anlamak için bazı örnekler verelim:

  1. Kök maaşı 8 bin TL olan bir emekli: %24,73 zam ile maaşı 9 bin 978 TL olacak ve 10 bin TL'ye tamamlanacak. Bu emeklinin maaşı değişmeyecek.
  2. Kök maaşı 9 bin TL olan bir emekli: %24,73 zam ile maaşı 11 bin 225 TL olacak. Bu durumda, maaşı 10 bin TL'nin üstünde olduğu için gerçek zam almış olacak.
  3. Kök maaşı 11 bin TL olan bir emekli: %24,73 zam ile maaşı 13 bin 720 TL olacak. Bu emekli de gerçek zamdan yararlanacak.
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