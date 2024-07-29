Kocaelispor'dan Yeni Transfer: Marcao Kiralık Olarak Kadroda!

Kocaelispor'dan Yeni Transfer: Marcao Kiralık Olarak Kadroda!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-07-2024 16:18

Kocaelispor, transfer sezonunda 12 yeni oyuncu kadrosuna kattıktan sonra bir transfer daha gerçekleştirdi. 30 yaşındaki Brezilyalı santrfor Marcao, Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübünden 1 yıllığına kiralanarak Kocaelispor'a katıldı.

Kocaelispor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Vinicius Do Amaral Alves'in geçici transferi için Al Ahli kulübüyle sözleşme imzalanmış olup, futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için şehrimize gelecektir" denildi.

Kocaelispor'un, tecrübeli forvet Marcao ile hücum hattını güçlendirmesi bekleniyor. Marcao'nun takıma katılması, yeşil-siyahlıların sezona iddialı bir başlangıç yapmasını sağlayacak.

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