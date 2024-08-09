Koç Holding’in 2024 İlk Yarı Finansal Sonuçları: Yatırımlar ve Sürdürülebilirlik Hedefleri

Koç Holding, 2024 yılının ilk yarısında konsolide bazda 30,8 milyar ABD doları (USD) gelir elde ederken, yaklaşık 1,9 milyar USD kombine yatırım gerçekleştirdi. Şirketin son 5 yıldaki toplam kombine yatırımları ise 12,3 milyar USD’ye ulaştı.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, şirketin 2024 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını değerlendirirken, Koç Topluluğu'nun Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 7'sini üstlendiğine dikkat çekti. Ayrıca, Koç Holding’in 2023 Sürdürülebilirlik Raporu hakkında bilgi verdi. Çakıroğlu, Koç Holding'in 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda, operasyonlardan kaynaklanan karbon emisyonlarını 2017 yılına kıyasla yüzde 14 oranında azalttığını belirtti. Teknoloji ve inovasyonun bu süreçte önemli rol oynadığını vurgulayan Çakıroğlu, su kaynaklarının etkin yönetimi için yenilikçi uygulamaların hayata geçirildiğini de ekledi.