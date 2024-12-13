Kızılcık Şerbeti’nin yıldızları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de sahne alacaklar!

Kızılcık Şerbeti’nin yıldızları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında şarkı söyleyecekler.

Kızılcık Şerbeti’nin yıldızları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de sahne alacaklar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-12-2024 18:31

Tv8’in merakla beklenen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu yıl da renkli isimleri bir araya getiriyor. Gelen kulis bilgilerine göre, Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen çiftine hayat veren Sıla Türkoğlu (Doğa) ve Doğukan Güngör (Fatih), programın yarışmacı kadrosunda yer alacak.

Beyazıt Öztürk’ün sunuculuğunu üstleneceği ve Tarık Sezer Orkestrası’nın sahne alacağı gecede, Türkoğlu ve Güngör’ün sergileyeceği performans şimdiden merak konusu oldu. İkilinin yarışmaya birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı katılacağı henüz netleşmezken, hayranları şimdiden onların sahne performansı için büyük bir heyecan duyuyor.

Programın çekimlerinin Büyükçekmece’de bir stüdyoda yapılması planlanıyor. Sektörden gelen bilgilere göre, yıldız isimler vokal koçlarıyla çalışmalara çoktan başladı. Çekimlerin perşembe günü gerçekleşeceği belirtilirken, programın yılbaşı gecesi ekranlara gelmesi bekleniyor.

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün bu özel gecede sergileyeceği performans, hem dizi hayranları hem de müzik severler için unutulmaz bir anı olmaya aday. İkilinin Kızılcık Şerbeti dizisindeki uyumunu sahneye nasıl taşıyacağı ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

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