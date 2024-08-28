Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Ceren Karakoç ve eşi Osman Karakoç’un aşk dolu Çeşme tatili

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı karakterle bu yılın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Ceren Karakoç, eşi Osman Karakoç, Çeşme'de tatil yapıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Ceren Karakoç ve eşi Osman Karakoç’un aşk dolu Çeşme tatili
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2024 10:31

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı karakterle bu yılın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Ceren Karakoç, eşi Osman Karakoç ile birlikte Çeşme’de tatilin keyfini çıkarıyor. Alaçatı’da bir beach'te görüntülenen oyuncu çift, denize girerken sergiledikleri aşk dolu halleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Suda ilerlerken eşine arkadan sarılarak sırtından birkaç kez öpen Ceren Karakoç, baş başa geçirdikleri bu özel anların tadını çıkardı. Hem Ceren hem de Osman Karakoç, güneş gözlüklerini takarak suya girdi ve İstanbul’daki yoğun dizi çekimleri öncesi enerji topladı. Çiftin birbirine olan sevgisi, plajdaki tatilcilerin de gözünden kaçmadı.

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