Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’ndan Duygusal Veda! “Her Anı Unutulmazdı”

Üç Sezonluk Yolculuğa Veda

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Pembe, bu akşam ekrana gelecek olan 96. bölümde izleyiciye veda ediyor. Karaktere üç sezondur hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, ayrılığını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Sibel Taşçıoğlu’ndan Duygusal Veda Mesajı

Sibel Taşçıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz… Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım, tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle… Hoşçakalın… Hepinizi çok seviyorum…”

Tatile Çıkıyor

Başarılı oyuncunun diziden ayrılmasının ardından kısa bir tatil yapacağı öğrenildi. Üç sezon boyunca performansıyla büyük beğeni toplayan Taşçıoğlu’nun ayrılığı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok izleyici “Pembe’siz Kızılcık Şerbeti nasıl olacak?” yorumlarında bulundu.